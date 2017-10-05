В Азербайджане из-за стихийного бедствия эвакуировали 367 человек

2017-10-05 10:24 | www.oxu.az | 3

В результате интенсивных ливней на некоторых территориях Ленкоранского и Астаринского районов были затоплены индивидуальные жилые дома и дворовые участки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в реках Ленкорана и Астары поднялся уровень воды. Для устранения последствий непогоды живая сила и техника различных структур министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают спасательные работы на затопленных территориях.

Сообщается, что 4 октября и 5 октября, начиная с ночи спасатели МЧС по различным адресам эвакуировали 367 человек в безопасное место. О спасательных работах будет дана дополнительная информация.

A.M.

