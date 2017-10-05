Клиенты Unibank смогут возвращать НДС на карты

2017-10-05 11:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Теперь, клиенты Unibank смогут вернуть НДС на карту, которой будут расплачиваться во время покупок за рубежом.

Сотрудничество Unibank-а с компанией TaxFree4U значительно упростило работу клиентов банка. Каждый клиент, даже не имеющий карту Unibank, подключившись к услуге TaxFree4U в кратчайшие сроки сможет вернуть НДС за покупки, совершенные в европейских странах.

Что такое услуга Tax Free?

Наиболее простой путь возврата НДС за покупки, совершенные в Европе.

TaxFree4U - это сервис возмещения НДС за покупки, сделанные в 6 странах ЕС (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания,Финляндия) без заполнения каких-либо деклараций, ожидания в очередях и с суммой возврата НДС до 19%.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ НДС:

-Для начала зарегистрируйтесь на сайте TaxFree4U https://taxfree4u.eu/

-Загрузите на ваш смартфон приложение TaxFree4U из AppStore или GooglePlay и введите "UNİBANK" в качестве промо-кода.

Скачай :

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.taxfree4u.client

https://itunes.apple.com/app/taxfree4u/id1081482540?mt=8

-Сфотографируйте чеки и загрузите их на ваш профиль в мобильном приложении TaxFree4U.

-Добавьте информацию о вашей поездке

-Скачайте и распечатайте подготовленную форму для возврата НДС. TaxFree4U отправит ее на вашу электронную почту или на мобильное приложение TaxFree4U, вы будете проинформированы о ее готовности.

-Предъявите форму возврата НДС на пограничном контроле и получите печать таможенного офицера, после оставьте ее у партнера в аэропорту или передайте ее в компанию TaxFree4U по прибытию.

-Получите возврат НДС на вашу карту.

Более подробной информацией можете ознакомиться на сайте https://taxfree4u.eu/

TaxFree4U – первый мобильный сервис по возврату НДС за покупки в Европе для нерезидентов Евросоюза. Компания создана в 2016 году и работает в 6 странах ЕС. Головной офис TaxFree4U находится в Лондоне.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.