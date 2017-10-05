В Эстонии зарегистрирована кандидатура бывшего азербайджанского министра на пост мэра города Нарва

2017-10-05 13:09 | www.apa.az | 3

В Эстонии бывший азербайджанский министр и депутат, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) Эльдар Эфендиев выдвинул свою кандидатуру на пост мэра города Нарва.

Как сообщил АПА президент КАЕ Сахиль Гасымов, кандидатура Э. Эфендиева уже зарегистрирована.

Выборы мэра города пройдут 15 октября.

Э. Эфендиев родился в Эстонии в 1954 году, родом из азербайджанского города Шеки. Окончил Ленинградский (нынешний Санкт-Петербургский) государственный педагогический институт. С 1997 года является членом одной из ведущих партий Эстонии Партии центристов. В 1999-2000 был мэром города Нарва. В 2002-2003 годах Э. Эфендиев работал в должности министра Эстонии по национальным отношениям и политике расселения. Был депутатом X и XI созывов парламента Эстонии, руководителем межпарламентской рабочей группы Этония-Азербайжан. Является одним из учредителей действующего в Талине клуба «Бакилы».