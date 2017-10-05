В Канаде приняли аналог «закона Магнитского»

2017-10-05 10:30 | www.oxu.az | 6

В Канаде в третьем чтении приняли аналог «закона Магнитского».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CBC News.

Аналог «закона Магнитского» прошел нижнюю палату парламента Канады. Впереди голосование в сенате. После этого документ отправится на подпись генерал-губернатора Канады.

В парламент Канады документ внес в 2016 году сенатор от Консервативной партии Канады Рейнелл Эндричек. В документе предусматриваются заморозка активов и отмена виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека.

Напомним, в конце 2012 года в США приняли «закон Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Н.О.