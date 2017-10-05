Турецкие граждане попали в аварию на дороге Баку-Губа

2017-10-05 10:36 | www.oxu.az | 6

Сегодня ночью на дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на 74-ом км магистрали, на территории Сиязаньского района внедорожник Toyota Prado столкнулся с «КамАЗ».

В результате пострадали находившиеся в Toyota Prado двое граждан Турции Турга Тозкопаран и Бурхан Шимшек. Они были госпитализированы в Сиязаньский региональный диагностический центр, а утром отправлены в одну из бакинских больниц.

По факту ведется расследование.

A.M.

