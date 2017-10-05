Ашхабад и Минск провели межмидовские консультации

2017-10-05 11:41 | www.trend.az | 6
АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись межмидовские консультации между Туркменистаном и Беларусью по договорно-правовым вопросам, говорится в распространенном в четверг сообщении посольства Беларуси в Туркменистане.
Проведение консультаций предусмотрено действующей Программой сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.
Стороны провели инвентаризацию действующих межгосударственных, межправительственных, межведомственных и иных двусторонних договоров.
В ходе консультаций были обозначены наиболее перспективные направления дальнейшего расширения двусторонней договорно-правовой базы, "обеспечивающей укрепление и развитие отношений между Республикой Беларусь и Туркменистаном в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах".
В 2016 году внешнеторговый оборот товарами между Беларусью и Туркменистаном превысил 120 миллионов долларов, а вместе с услугами составил почти 300 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что примером эффективного сотрудничества двух стран является реализация проекта строительства в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Возведенный "Белгорхимпромом" комплекс стоимостью более одного миллиарда долларов США рассчитан на производство 1 миллиона 400 тысяч тонн удобрений в год.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)