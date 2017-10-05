В Баку проходит расширенное пленарное заседание органов безопасности и спецслужб СНГ (ФОТО)

2017-10-05 11:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит расширенное пленарное заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористических центрах стран СНГ и VII региональное экспертное совещание представителей подразделений по борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ.

Цель проведения консультации – дальнейшее укрепление сотрудничества органов спецслужб стран СНГ, обмен опытом и создание эффективных технологий с экстремизмом и терроризмом.

На мероприятии заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) Исмаил Багиров передал участникам заседания приветствия начальника СГБ генерал-лейтенанта Мадата Гулиева.

Заместитель директора Антитеррористического центра стран СНГ Марат Абдыраев отметил, что обсуждаются пути борьбы с дистанционным воздействием, применяемым международными террористическими организациями для вербовки сторонников среди граждан стран СНГ. Он добавил, что заседания проводятся ежегодно. «Это заседание впервые проводится в Баку, и мы выражаем признательность руководству СГБ Азербайджана за созданные условия», - отметил Абдыраев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)