В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили Международный день учителя

2017-10-05 13:10 | www.apa.az | 6

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Международного дня учителя.

Как сообщили АПА в БВШН, открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов особо отметил роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара в разработке и реализации государственной политики в области образования, поддержки авторитета и высокого звания учителя, формирования молодого поколения страны.

Первый Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсиф-заде напомнил, что профессия педагога всегда считалась одной из самых почетных и уважаемых в обществе. Он отметил, что именно преподаватели играют важную роль в подготовке образованных, современно мыслящих, обладающих глубокими познаниями граждан Азербайджана, которые смогут внести весомый вклад в социально-экономическое развитие своей страны.

«В том, что сегодня каждый из нас является достойным гражданином, есть огромная заслуга наших учителей», – сказал Хошбахт Юсиф-заде.

За особые успехи и достижения в педагогической деятельности группе преподавателей БВШН были вручены Почетные дипломы.

В заключение состоялся праздничный концерт.