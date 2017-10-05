В Азербайджане постепенно потеплеет

2017-10-05 10:49 | www.oxu.az | 6

«В следующие три дня температура воздуха в Азербайджане постепенно повысится».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила и.о. директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, как и сообщалось ранее, с этого дня погода на территории страны стабилизировалась:

«В следующие три дня в стране ожидается стабильная погода без осадков. Будет преобладать восточный ветер, температура воздуха по сравнению с прошлыми днями постепенно повысится. В некоторых районах возможна изморось, но в течение дня осадков не ожидается».

A.M.

