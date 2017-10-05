Ура, я в Баку! Здесь вкусно! - экс-ведущий "Вокруг света" Михаил Кожухов (ФОТО)

2017-10-05 11:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с визитом находится известный российский телеведущий Михаил Кожухов, сообщает Trend Life. Телеведущий является президентом "Клуба путешествий Михаила Кожухова", в рамках которого проводятся авторские индивидуальные и групповые путешествия по всему миру.

О визите в Азербайджан Михаил Кожухов написал на своих страницах в Facebook и Instagram. "Ура, я в Баку! Здесь вкусно!", - подписал одну из фотографий Кожухов.

Судя по фотографиям, которыми Михаил Кожухов поделился в социальных сетях, в ходе визита он ознакомился с достопримечательностями Баку, посетил Ичери Шехер, Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", а также побывал в Лагидже.

"Баку и правда - жемчужина Кавказа, и если этот город и напоминает какой-то другой, то разве что Париж. Невероятная красота! Фантастические истории! Во дворцах королей нефтяного бума в начале ХХ века разворачивались настоящие саги. Вчерашние каменщики, зачастую едва умевшие писать, бросали к ногам возлюбленных привезенные из Италии палаццио, отправляли инженеров и художников учиться в Европы, привозили к себе лучших архитекторов, ставили первые на Востоке оперы, и в них впервые в истории мусульманского мира на сцене играли женщины. А вы знали, например, что на первую Нобелевскую премию скандинавская семья заработала не на продаже пороха, а на вышках, которые качали нефть из Каспийского моря? Теперь знаете...", - поделился впечатлениями Кожухов.

Михаил Кожухов - телеведущий, известный зрителям, прежде всего, как автор многочисленных интересных программ о путешествиях. Кожухов был ведущим таких известных телепередач как "В поисках приключений" (2002 - 2006 годы), "Вокруг света" (2006 - 2007 годы) и других. В 2013 году был основан "Клуб путешествий Михаила Кожухова".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)