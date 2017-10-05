Алматинский аэропорт реконструируют

2017-10-05 12:01 | www.trend.az | 4

Международный аэропорт Алматы реконструируют. Об этом стало известно на Пятом инвестиционном форуме Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет построен современный VIP-терминал, расширен зал международных вылетов транзитной зоны. Участие международных компаний улучшит кейтеринговое обслуживание. Мы рады, что руководством аэропорта принято решение о строительстве второго терминала», - сказал ан открытии форума аким Алматы Бауыржан Байбек.

По словам градоначальника, работы будут вестись в течение нескольких лет. Сумма инвестиций пока не сообщается.

Напомним, в этом году в аэропорту проводится реконструкция взлетно-посадочных полос.