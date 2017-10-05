Президент: Мы обсудим встречу с Саргсяном

2017-10-05 10:56 | www.oxu.az | 6

«Нам кажется, что Армения возвращается к переговорному процессу, что является чрезвычайно важным вопросом. Их политика, направленная на бойкотирование переговоров, была, во-первых, неумной, а во-вторых – неэффективной. Насколько мне известно, руководство Армении получало месседжи из различных источников, в том числе из Европы, о том, что эта страна не может вести себя таким образом. Наряду с оккупацией территорий, они провели этническую чистку и разорили оккупированные территории. После всего этого они еще выдвигают условия для возобновления переговоров. Вместе с тем сегодня я считаю, что переговорный формат должен быть возобновлен».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время встречи 4 октября с делегацией во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтером Стивенсом.

Глава государства напомнил, что через несколько дней встретится с сопредседателями Минской группы:

«Через несколько дней я встречусь с послами государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и мы обсудим дальнейшие переговоры, а также возможную встречу на уровне президентов. Что касается вопроса подхода к конфликту, наши ожидания, в частности, от Саммита по восточному партнерству заключаются в том, чтобы Европейская комиссия демонстрировала единый подход в отношении всех конфликтов на постсоветском пространстве. В противном случае, мы вполне справедливо будем воспринимать это, как подход с позиций двойных стандартов. Поэтому очень важно, чтобы в тексте заключительной декларации, связанной с Нагорным Карабахом, вопрос относительно территориальной целостности был ясно изложен. В целом же, при обсуждении таких вопросов во всех международных форматах, наша позиция заключается в том, что в связи со всеми конфликтами необходим единый подход. Что касается вопроса территориальной целостности всех стран, мы признаем территориальную целостность каждого государства, данная позиция открыто выражается нами на голосованиях, проводимых в Генеральной ассамблее ООН и Совете Европы. Это для нас не вопрос, мы с уважением относимся к территориальной целостности любой страны. Кроме того, считаем, что без согласия руководства и народа страны ее границы не могут быть изменены.

Сегодня мы видим, что происходит в Испании и Ираке и, наконец, международная общественность начинает уделять больше внимания вопросам, связанным с сепаратизмом, так как сепаратизм представляет большую угрозу. Считаю, что установить баланс между территориальной целостностью и самоопределением очень легко. Если обратить внимание на Хельсинкский заключительный акт, то можно убедиться в том, что все здесь ясно изложено. Армения же, утверждая, что оба принципа обладают равноправием, пытается манипулировать общественным мнением. Самоопределение не должно нарушать территориальной целостности. Что касается вопроса будущего Нагорного Карабаха, то наша позиция всегда заключалась в том, что в будущем азербайджанцы должны вернуться в Нагорный Карабах, на свои исконные земли, армяне же должны жить в Нагорном Карабахе вместе с ними».

Н.О.

