Абульфас Гараев: Азербайджан способен принимать до 3,5 млн туристов ежегодно

2017-10-05 12:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы принимать до 3,5 миллиона туристов ежегодно, сказал в четверг журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По мнению министра, чтобы добиться таких результатов туристический сектор Азербайджана должен развиваться.

“У нас медленно развивается трехзвездочное гостиничное хозяйство. Количество таких гостиниц должно увеличиться. На протяжении предыдущих лет туристический бизнес в Азербайджане развивался в направлении люксового туризма. Мы были страной, активно развивающей энергетический сектор. Эта индустрия, соответственно, диктовала нам свои стандарты: в Азербайджан приезжали различные бизнесмены, люди, занимающиеся этим [энергетическим] бизнесом. В связи, с чем у нас и появились все эти пятизвездочные отели”, - сказал министр.

Гараев подчеркнул, что в нынешних условиях развитие экономики Азербайджана выдвигает иные требования к развитию отрасли, поэтому страна постепенно переориентируется на более массовый туризм.

“Для этого необходимо проводить определенную работу, иначе должна развиваться инфраструктура, должны появиться более доступные туристические продукты”, - добавил глава министерства культуры и туризма.

Однако, по словам министра, это не касается внутреннего туризма. “Внутренний туризм - это самостоятельное направление. В этом году, по итогам летнего сезона, он показал очень хорошие результаты. Загрузка отелей была практически на уровне 95 процентов, что свидетельствует о большом потенциале для развития двух- и трехзвездочных отелей в регионах”, - отметил Гараев.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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