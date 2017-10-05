В правительстве Испании исключили независимость Каталонии

2017-10-05 13:38 | www.apa.az | 5

Министр экономики Испании Луси де Гиндос Хурадо заявил, что Каталония не получит независимости, так как это будет иметь пагубные последствия для проживающих в регионе людей.

Как передает АПА со ссылкой на РБК, каталонцы проголосовали на референдуме 1 октября за независимость региона, более 90% пришедших на участки высказались за отделение от Испании.

Региональное правительство намерено сделать соответствующее заявление спустя сутки после публикации окончательных результатов голосования.

4 октября Карлос Пучдемон, возглавляющий каталонское правительство, уточнил, что это произойдет в течение нескольких дней.





Король Испании Филипп VI заявил, что в Каталонии пытаются расколоть страну, а власти региона вышли за рамки закона. Правительство Испании должно установить «конституционный порядок» на всей территории страны, подчеркнул монарх.



