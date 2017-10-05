ВТБ (Азербайджан) и NIKOIL | Bank стали партнерами по банкоматной сети

2017-10-05 11:05 | www.oxu.az | 4

Банк ВТБ (Азербайджан) заключил соглашение с NIKOIL | Bank, в рамках которого клиенты – держатели карт ВТБ (Азербайджан) могут снимать наличные средства в банкоматах NIKOIL | Bank без дополнительной комиссии.

Кроме того, у клиентов ВТБ (Азербайджан) есть возможность воспользоваться и другими услугами, представленными в банкоматах NIKOIL | Bank, в том числе - перевод средств с использованием сервиса «Cash by Code», «Card to Card», получение пароля 3D Secure, а также подключение SMS-уведомлений об операциях по картам.

Таким образом, банкоматная сеть ВТБ (Азербайджан), в которой держатели карт банка могут снимать наличные денежные средства без дополнительной комиссии, теперь представлена банкоматами банка ВТБ, Почта Банк (Россия), ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь), а также банкоматной сетью AccessBank, PASHA Bank и NIKOIL | Bank.

Партнерство с NIKOIL | Bank позволит расширить географию обслуживания клиентов ВТБ (Азербайджан) и создаст для них более комфортные условия.