Полиция Турции проводит спецоперацию в министерстве финансов

2017-10-05 12:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит спецоперацию в министерстве финансов против сторонников движения Фетхуллаха Гюлена, пишут в четверг местные СМИ.

В рамках операции задержано около ста человек. Они обвиняются в связях с движением Гюлена, в том числе передаче служебной информации.

Имена и должности задержанных не разглашаются.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло свыше 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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