Посол Азербайджана в Аргентине вручил верительные грамоты президенту Боливии

2017-10-05 12:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов вручил верительные грамоты президенту Боливии Эво Моралесу, говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг.

Во время встречи, в ходе церемонии вручения верительных грамот, посол Азербайджана передал президенту Боливии приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В свою очередь президент Боливии попросил передать его приветствия и наилучшие пожелания главе Азербайджанского государства.

На встрече посол предоставил президенту Эво Моралесу информацию об Азербайджане. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества в различных сферах между Азербайджаном и Боливией.

Президент Боливии пожелал азербайджанскому послу успехов в дипломатической деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)