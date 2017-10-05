Доллар в Казахстане достиг рекордного максимума

2017-10-05 14:18 | www.apa.az | 5

По итогам утренней сессии 5 октября на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс национальной валюты к доллару составил 344,88 тенге.

Как сообщает АПА-Экономикс, в ходе сессии минимальный курс сложился на уровне 343,90 тенге за 1 доллар, максимальный — 345,37 тенге. Курс закрытия составил 345,37 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 120 млн. 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 230. В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара составил 347 тенге, в Алматы — 346,5 тенге.

Напомним, на утренней сессии 4 октября курс закрытия составил 343,21 тенге за 1 доллар. Это значит, что за один день национальная валюта к доллару подешевела на 1,67 тенге.