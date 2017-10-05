В Азербайджане проходит пробный экзамен для лиц, желающих поступить на госслужбу

2017-10-05 12:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В четверг Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит пробный экзамен для лиц, желающих быть принятыми на госслужбу. Об этом говорится в распространенном ГЭЦ сообщении.

Пробный экзамен проводится для оказания помощи претендентам в эффективной подготовке к тестовому экзамену.

Кандидаты сдают экзамен в здании ГЭЦ (Насиминский район, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28) в электронной форме. За ходом экзамена можно наблюдать онлайн по ссылке http://94.20.63.11:1991, написав вместо имени пользователя «operator», а вместо шифра – «user12345». В качестве браузера в данном случае можно использовать только программу İnternet Explorer.

Видеонаблюдение будет возможным только в часы экзамена (с 10:00 до 13:00).

(Текст: Кямаля Сеидова)