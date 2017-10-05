Джон Керри стал председателем совета Bank of America

2017-10-05 11:15 | www.oxu.az | 4

Бывший государственный секретарь США Джон Керри стал председателем глобального консультативного совета в Bank of America.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Financial Times.

«Наш совет будет анализировать целый ряд вопросов и предоставлять собственную оценку событий, определяющих будущее мирового сообщества», - заявил Керри.

Совет банка обсуждает вопросы делового, экономического и политического развития. Его участники собираются для заседания около двух раз в год.

Bank of America — это американский финансовый конгломерат, который оказывает широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Это крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов.

Н.О.