Завтра в Баку солнечно, до 18 градусов тепла

2017-10-05 13:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 9-12, днем 16-19, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджан преимущественно без осадков, утром местами туман, восточный ветер местами усилится.

Ночью 8-12, днем 16-21, в горах ночью 1-4, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)