Нефтяная корзина ОПЕК 4 октября подешевела

2017-10-05 13:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК четвертого октября составила 53,93 доллара за баррель, что на 0,36 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть растут в четверг на фоне статистики по запасам нефти в США.

По состоянию на 13:03 четверга, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,73 процента - до 56,21 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42 процента — до 50,19 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)