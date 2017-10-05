Азербайджан стал членом Всемирного боксёрского совета

2017-10-05 14:30 | www.apa.az | 5

Азербайджан стал членом Всемирного боксёрского совета (WBC). Как сообщает apasport.az, об этом на пресс-конференции, организованной в Баку заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Он отметил, что этот вопрос был обсуждён в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: «Для нас почётно то, что нас принял президент Азербайджана. Мы были приятно удивлены. Он простой и добродушный человек, хорошо проинформирован о спорте. В Азербайджане проведено много крупных турниров. Внимание всего мира было приковано к Конвенции WBC, состоявшейся в Баку. Президент поручил министру молодёжи и спорта создать в Азербайджане федерацию под эгидой WBC».

По словам Сулеймана, Азербайджан станет 166-ым членом организации: «Хочу сказать вам, добро пожаловать. Я верю, что не позднее, чем через 3 года выйдет чемпион из Азербайджана. Президент дал указание и Министерство молодёжи и спорта окажет помощь со своей стороны».

Отметим, что 55-я Конвенция WBC состоялась в Баку. На это мероприятие приехали представители 164 стран-членов совета, в том числе такие известные представители мирового бокса, как Эвандер Холифильд, Костя Цзю, Юрий Арбачаков, Насим Хамед, Эрик Моралес, Нино Бенвенути, Виталий Кличко, Геннадий Головкин.