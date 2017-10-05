Ильхам Алиев примет участие в саммите Восточного Партнерства

2017-10-05 11:22 | www.oxu.az | 5

«Благодарю за приглашение принять участие в саммите Восточного партнерства. Я получил это приглашение от президента Туска в феврале и сообщил, что однозначно приму участие».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтером Стивенсом, в которую вошли аккредитованные в Брюсселе послы ЕС.

Глава государства отметил важность участия на этом мероприятии:

«Азербайджан с самого начала поддержал программу «Восточное партнерство». Я лично присутствовал на первом Саммите по восточному партнерству и принимал участие во всех саммитах, кроме последнего. Вам, наверное, известно о причине моего отсутствия там. А сегодня нет оснований для того, чтобы обходить это важное заседание. Одним словом, мы возлагаем на него большие надежды».

Напомним, что 5-ый саммит Восточного партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября.

Н.О.

