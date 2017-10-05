Россия и Саудовская Аравия могут заключить контракты на 3 млрд долларов по поставкам оружия

2017-10-05 11:28 | www.oxu.az | 4

Россия может заключить с Саудовской Аравией контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, решение о поставках может быть принято по итогам встречи президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиз аль Сауда.

Сообщается, что подписание контрактов непосредственно на встрече не запланировано, но по ее итогам может быть инициировано обсуждение соглашений.

Король Саудовской Аравии впервые прибыл в Москву с официальным визитом в среду, 4 октября.

Н.О.