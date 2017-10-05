Международный центр мугама подарит зрителям незабываемые вечера лучшей музыки мира

2017-10-05 13:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в новом сезоне представит ряд концертных программ в рамках крупного проекта “Muğam axşamları” (Вечера мугама), сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Проект, организованный Международным центром мугама в Баку, вновь подарит зрителям незабываемые вечера мугама. Напомним, что в рамках проекта с 16 мая до 30 июня этого года была представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама (Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн) с участием известных ханенде и молодых талантов.

Мугам - уникальный памятник классической музыки Азербайджана, дошедший до настоящего времени традиционно в устной форме. Все мугамы (основные лады - Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн) отличаются друг от друга по своей эстетической сущности. В них находят свое отражение тончайшие психологические оттенки, глубокие и благородные человеческие чувства, переживания. Вокально-инструментальные мугамы с точки зрения тематизма обладают лирическим (любовная лирика, веселое лирическое настроение), философским, социальным содержанием. Искусство мугама имеет глубокие корни в истории культуры азербайджанского народа. Независимо от индивидуального подхода, мугам воспринимается азербайджанцами как одна из главных духовных ценностей нации, лучшей музыкой в мире.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

В новом сезоне с 11 октября по 27 декабря будут представлены вечера, посвященные различным направлениям мугама: “Mahur-hindi”, “Bayatı-Kürd” – 11 октября, “Orta Mahur”, “Rahab” – 1 ноября, “Bayatı-Qacar”, “Şahnaz” – 15 ноября, “Qatar”, “Dəşti”, “Mirzə Hüseyn Segahı” – 29 ноября, “Xaric Segah” - 6 декабря, “Heyratı”, “Mənsuriyyə”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Osmanlı”, “Heydəri”, “Simayi-Şəms” – 13 декабря, “Ovşarı”, “Arazbarı” – 27 декабря.

Информационная поддержка проекта – Trend.az, Day.az, Milli.az, Mədəniyyət TV (Телеканал Культура), Азербайджанское радио, журнал "Баку".

(Автор: Вугар Иманов)