Лидер террористов «Ан-Нусры» впал в кому

2017-10-05 11:34 | www.oxu.az | 5
Лидер террористической группировки «Джебхат ан-нусра» Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в коме после удара ВКС России по позициям боевиков Сирии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
В течение прошедших суток министерством обороны продолжались специальные мероприятия по ликвидации террористов «Джебхат ан-нусра», атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб.
Помимо ранения главаря боевиков российским лётчикам удалось также уничтожить 49 его подчинённых.
Н.Г.