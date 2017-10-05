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Лидер террористов «Ан-Нусры» впал в кому

2017-10-05 11:34 | www.oxu.az | 5

Лидер террористической группировки «Джебхат ан-нусра» Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в коме после удара ВКС России по позициям боевиков Сирии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение прошедших суток министерством обороны продолжались специальные мероприятия по ликвидации террористов «Джебхат ан-нусра», атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб. 

Помимо ранения главаря боевиков российским лётчикам удалось также уничтожить 49 его подчинённых. 

Н.Г.

www. oxu.az

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