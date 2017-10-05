МИД: Действия Армении не вписываются в основополагающие принципы христианского учения

2017-10-05 11:40 | www.oxu.az | 4

"Расхищение Арменией имущества на оккупированных азербайджанских территориях, эксплуатация природных ресурсов, варварское уничтожение и присвоение материально-культурного наследия азербайджанского народа, неудачная попытка изменить демографическую ситуацию и другие незаконные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе обязательств, взятых на себя Женевской конвенцией".

Об этом Oxu.Az заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, присвоение Арменией на оккупированных территориях Азербайджана исторического христианского наследия и храмов албанцев, построение церкви в оккупированном Джабраильском районе, в котором никогда не проживали армяне, являются умышленным приданием конфликту религиозной окраски, препятствием урегулированию конфликта в соответствии с предложениями, выдвинутыми посредством посредничества сопредседателей минской группы ОБСЕ:

"Особое усердие в этом незаконном и далеком от религиозных ценностей процессе армянских религиозных деятелей вызывает глубокое сожаление. Осуществляемые Арменией и армянской церковью подобные действия не только противоречат международному гуманитарному праву, но и не вписываются в основополагающие принципы христианства и Евангелия, которое, как и другие небесные религии, учит миру, уважению к собственности других и недопущению агрессивных действий. Вопрос в связи с этим провокационным действием Армении будет поднят в рамках международных организаций".

Отметим, что армяне провели церемонию открытия церкви святой Марии, построенной в оккупированном армянами Джабраильском районе Азербайджана.



Н.О.

