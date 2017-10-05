UNEC единственный член программы MBA ACCA в СНГ, вступивший в организацию с наилучшими условиями

2017-10-05 13:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов встретился с магистрами I курса Школы бизнеса UNEC, говорится в сообщении университета, распространенном в четверг.

Поздравив магистров по случаю поступления в программу MBA Школы бизнеса UNEC, ректор выразил благодарность за выбор UNEC и пожелал успехов в карьере.

Говоря о международных аккредитациях программы MBA, А.Мурадов отметил, что впервые в стране Школа бизнеса UNEC принята членом организации EFDM, которая является самой престижной ассоциацей Европы по бизнес-образованию. Он отметил, что организация EFDM создает выпускникам программы MBA возможность прямого выхода на рынок труда стран Европейского союза и других глобальных регионов. А.Мурадов назвал большим успехом аккредитацию Школы бизнеса UNEC ACCA, являющейся членом Международной ассоциации бухгалтеров. Обратив внимание на освобождение магистров, обучающихся по специальности Бухгалтерского учета, от экзаменов F1-F9, ректор отметил, что UNEC единственный университет в пространстве СНГ, который является членом ACCA программы MBA. Он отметил, что освобождение от экзаменов уровня F1-F7, применяемых в самых престижных университетах мира, представляет возможность выпускникам Школы бизнеса UNEC находиться на шаг впереди на рынке труда.

На встрече магистрам была представлена информация об Инновационном бизнес инкубаторе UNEC, успешных проектах стартапа. Было отмечено об оказании полной поддержки UNEC магистрам, желающим продемонстрировать свою бизнес идею. Было отмечено, что магистры получают образование в вечернюю смену, с текущего учебного года режим работы библиотеки продлен до 22:00 часов. Было отмечено, что основой качественного обучения является богатая библиотека, в связи с чем до донца текущего года в UNEC будет представлена отвечающая современным требованиям библиотека, функционирующая 7 дней и 24 часа.

В конце были освещены интересующие магистров вопросы.