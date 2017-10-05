Объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год

2017-10-05 15:19 | www.apa.az | 4

Шведская королевская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год.

Как сообщает АПА, им стал писатель Кадзуо Исигуро.

Писатель родился 8 ноября 1954 года в японском городе Нагасаки. В пятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в Англию. В 1978 году Кадзуо получил степень бакалавра в Кентском университете. Литературная карьера Кадзуо Исигуро началась в 1981 году. Является автором произведений «Не отпускай меня», «Когда мы были сиротами», «Там, где в дымке холмы» и др.

По роману Кадзуо Исигуро «Остаток дня» снят фильм

В прошлом году эту награду, которая вручается с 1901 года, получил американец Боб Дилан.

Размер Нобелевской премии составляет 1 млн. долларов. По традиции вручение премии проводится 10 декабря в Стокгольме