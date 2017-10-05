ИВ города Баку ответила на обращение Нацсовета в связи с намерением провести митинг

2017-10-05 15:40 | www.apa.az | 4

Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Национального совета в связи с намерением провести митинг 7 октября.

Как сообщил АПА заведующий отделом ИВ города Баку по работе с общественно-политическими структурами Заур Рамазанов, мэрия разрешила провести акцию на бывшем стадионе «Мехсул».

Отметим, Национальный совет принял решение провести акцию 7 сентября с 15:00 до 17:00 на бывшем стадионе «Мехсул», для получения разрешения на проведение митинга он обратился в Исполнительную власть города Баку.