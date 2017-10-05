Армяне направили жалобу в СК России в связи с интервью российского историка агентству АПА

2017-10-05 16:08 | www.apa.az | 5

Об этом московскому корреспонденту АПА заявил сам Олег Кузнецов.

По его словам, жалобу подал ведущий адвокатскую деятельность в Москве армянин Рубен Киракосян: «В своем заявлении армянский адвокат заявил, что в моих последних интервью АПА содержится призыв к ненависти на национально-этнической почве».

О.Кузнецов сказал, что второе заявление армян передано следователю по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ по Западному административному округу Москвы Андрю Берлёву: «Армянский адвокат, увидев бесперспективность своей жалобы в связи с моей монографией «История транснационального армянского терроризма в XX столетии», подал в СК вторую жалобу. Армяне требуют, чтобы был расследован вопрос наличия национально-этнического подстрекательства против армян в моих интервью АПА.

По-моему, в середине ноября Следственный Комитет в очередной раз решит не возбуждать уголовное дело. Все это показывает, что иски армян против меня безосновательны. По моему мнению, армянский адвокат Киракосян сам прекрасно это понимает. Просто он занят «отмыванием денег», выделенных ему для этого дела со стороны армянского лобби».

Российский историк также отметил, что в ближайшие дни он обратится с жалобой на армян в Следственный комитет: «Я жду решения Следственного комитета в связи со второй жалобой. После этого решения я начну активную деятельность. Я пожалуюсь на армянского адвоката Рубена Киракосяна в связи с ущербом, нанесенным чести, достоинству и моей деловой репутации. Решение, принятое в связи с первой жалобой, показало, что иски армян против меня безосновательны. Сейчас я жду принятия решения в связи со второй жалобой. После этого решения я потребую, чтобы Рубен Киракосян был привлечен к ответственности».

Отметим, в агентстве АПА были опубликованы многочисленные интервью и статьи в связи разоблачением армянской фальсификации ученым-историком, автором научных исследований Олегом Кузнецовым.