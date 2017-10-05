Центробанк России выступает против легализации криптовалют

2017-10-05 16:10 | www.apa.az | 5

Центробанк России выступает против легализации в стране криптовалют как разновидности частных денег.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы против частных денег, в какой бы форме они не были, в материальной или в виртуальной. Криптовалюты - это частные цифровые деньги. Здесь мы категорически против легализации частных денег», - сказала Э.Набиуллина.

Она отметила, что при этом ЦБ понимает, что криптовалюты - это наднациональное и трансграничное явление, которое достаточно сложно регулировать в рамках одной страны и одной юрисдикции. «Сейчас многие люди, которые занимаются майнингом криптовалют, должны понимать, что эта деятельность связана с очень большими рисками», - сказала глава ЦБ.