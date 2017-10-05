Госнефтефонд назвал факторы, обусловившие изменение доходных и расходных статьей его бюджета

2017-10-05 16:41 | www.apa.az | 5

Госнефтефонд назвал факторы, обусловившие изменение доходных и расходных статьей его бюджета.

Как сообщили в ГНФАР в ответ на запрос АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по поддержке участия азербайджанской стороны в проекте нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции, доля участия Азербайджана в проекте STAR увеличена, и на ее финансирование в бюджете Государственного нефтяного фонда на 2017 год выделено 744,072 млн. манатов. Кроме того, для обеспечения своевременного завершения ряда мер по улучшению социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев, данная расходная статья увеличена с 90 млн. манатов до 105 млн. манатов.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера утвердил изменения в бюджете Государственного нефтяного фонда на 2017 год. Согласно изменениям доходы ГНФАР увеличиваются до 10 млрд. 813 млн. 861,6 тыс. манатов с утвержденных 8 млрд. 370 млн. 589,8 тыс. манатов, расходы ГНФАР увеличиваются до 15 млрд. 242 млн. 928 тыс. манатов с первоначальных 14 млрд. 483 млн. 856 тыс. манатов.

В структуре доходов прогноз поступлений от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана увеличен с 7 550 705,3 тыс. до 9 826 212 тыс. манатов, по поакровым платежам - с 3 465 тыс. до 3 605,5 тыс. манатов, по доходам от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана - с 16 830 тыс. до 17 688,5 тыс. манатов. Кроме этого, прогноз по доходам фонда от размещения и управления активами увеличен с 799 094,6 тыс. до 963 948 тыс. манатов, а по бонусам, выплаченным инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, - с 495 тысяч до 2 407,6 тыс. манатов.