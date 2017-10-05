Каха Каладзе: «Тбилиси продолжает оставаться толерантным городом»

2017-10-05 17:44 | www.apa.az | 5

«Тбилиси был городом, где проживали люди с разным вероисповеданием. Так будет и в будущем».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на встрече с представителями религиозных организаций сказал кандидат на пост мера Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Мы толерантный народ. Тбилиси строили представители разных наций, которые всегда жили вместе», - заявил он.

В ходе встречи были обсуждены вопросы свободы вероисповедания, защиты религиозных и культурных памятников, финансирования религиозных организаций и др.

Каха Каладзе проинформировал участников встречи о программе разностороннего развития Тбилиси.

На встрече также присутствовали председатель верховного религиозного управления грузинских мусульман Миртаги Асадов и заместитель представителя УМК по Грузии Гаджи Эйваз Марданов.