В Армении стартовал второй этап учений стран ОДКБ

2017-10-06 00:18 | www.apa.az | 5

Второй этап международных учений ОДКБ "Поиск-2017" стартовал в четверг в Армении. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

"Пятого октября стартовал второй этап совместных учений "Поиск-2017", в рамках которых на полигонах вооруженных сил Армении будут отработаны действия разведывательных и специальных подразделений стран ОДКБ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе второго этапа будут отрабатываться действия по ведению разведки с использованием всех разведсил и средств, сбору и анализу разведывательной информации, обмену ею между совместным пунктом управления разведки и командованием Коллективных сил оперативного реагирования для подготовки совместных действий КСОР. Планируется также выполнение задач по захвату и уничтожению важных объектов спецсилами ОДКБ.

В учениях "Поиск-2017" участвуют подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано свыше 1 тысячи военнослужащих, в том числе более 700 российских.