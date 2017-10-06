СМИ: Просинечки заменит Рашад Садыхов

2017-10-06 00:07 | www.oxu.az | 4

Чешские издания не только посвящают заметки сегодняшнему отборочному матчу между сборными Азербайджана и Чехии, но еще и уделяют большое внимание персоне капитана нашей национальной команды Рашада Садыхова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, в частности, о 35-летнем Садыхове написал популярный чешский сайт idnes.cz, корреспондент которого находится сейчас в Баку.

«Это была необычная, жизнерадостная и в то же время немного печальная ситуация, - рассказывает автор о вчерашней пресс-конференции сборной Азербайджана, на которой наряду с главным тренером Робертом Просинечки на вопросы отвечал и Рашад Садыхов. - Футбольной легенде Азербайджана, Рашаду Садыхову было уделено большое внимание перед игрой с Чехией. Местные журналисты хотели удивить его в пресс-зале, надев на себя маски с лицом Садыхова. Они любят этого бородатого парня. Но правила УЕФА, касающиеся официальных мероприятий, не позволили это сделать.

Однако сразу после того, как Садыхов, сидевший рядом с тренером Робертом Просинечки, ответил на вопросы, большая группа журналистов подошла к нему. Капитан сборной готов был позировать, постоянно улыбаясь и шутя со своими соотечественниками.

Все его уважают и ценят за то, что он отвечает на любые вопросы без колебаний. Позвонить ему – не проблема. Образцовый профессионал, он выступал не только за свою страну, но и за Турцию. В скромном «Коджаелиспоре» фанаты назвали его «Терминатором».

Удивительным было его решение в начале осени 2006 года, когда он вернулся домой из «Кайсериспора». Рашад Садыхов не знал, что АФФА перенесла сроки окончания трансферного окна на более раннюю дату. В результате он не смог зарегистрироваться и сыграть за «Нефтчи». Клуб предложил ему альтернативу – играть за молодежную команду. Но он, чтобы сохранить форму, стал играть в баскетбол. В первом матче за свою команду он даже набрал 14 очков. Однако смена вида спорта не понравилась тренерам национальной команды, которые перестали призывать центрального защитника в сборную.

Зимой он вернулся в футбол. После «Нефтчи» и «Коджаелиспора» Садыхов перешел в «Карабах», который возглавил его бывший товарищ по команде Гурбан Гурбанов, до сих пор успешно тренирующий клуб.

«Я хочу закончить карьеру в Карабахе», - говорил Садыхов, который четыре раза выиграл с «Карабахом» национальный чемпионат и трижды Кубок страны, а в этом году впервые сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов.

Чешское издание сообщает, что Рашад Садыхов заменит Роберта Просинечки на посту главного тренера сборной Азербайджана.

«Рашад Садыхов сознательно готовится к моменту, когда он завершит свою карьеру. Он уже год тренирует юниоров «Карабаха», и говорят, что после того, как Просинечки покинет сборную Азербайджана, именно Садыхов придет на его место. Местные болельщики с нетерпением ждут этого.

Вы не найдете более популярного футболиста в Азербайджане. Садыхов провел 110 матчей - больше не сыграл никто. С 2004 года он был капитаном.

Он хотел завершить карьеру, когда Азербайджан в отборочном турнире Евро - 2016 проиграл 0:6 Хорватии. Крупное поражение и автогол стали сильным ударом для защитника.

«Я хотел распрощаться с национальной сборной. Мне было очень грустно, я хотел все оставить. Но Роберт Просинечки переубедил меня», - вспоминал на пресс-конференции капитан.

Благодаря этому сегодня Рашад Садыхов проведет 111-й матч за сборную Азербайджана. Он завершит карьеру на этой магической цифре…»

С.Б.

