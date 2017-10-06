Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан ждет справедливой реакции не на словах, а на деле (версия 2)

2017-10-06 00:28 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Продолжающийся более двадцати лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является самой тяжелой проблемой Азербайджана, самой большой болью нашего народа. Об этом в четверг сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на церемонии предоставления квартир в трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района.

"В результате захватнической политики соседней страны сотни тысяч наших соотечественников, покинув родные земли, родные очаги, вынуждены вести жизнь беженцев и вынужденных переселенцев. Глава нашего государства Ильхам Алиев как в международных организациях, так и на двусторонних встречах постоянно выносит на повестку этот вопрос. Как вы знаете, Президент Ильхам Алиев, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вновь привлек внимание мировой общественности к данному вопросу. Он подчеркнул, что территории нашей страны все еще находятся под оккупацией, и более миллиона человек в Азербайджане живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На протяжении долгих лет мы говорим свое правое слово с различных трибун, и мы ждем справедливой реакции не на словах, а на деле", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева с сожалением отметила, что двойные стандарты, применяемые в отношении Азербайджана, - реальность сегодняшнего дня.

"В мире действует множество организаций, защищающих права человека. Почему нарушено самое основное право миллиона беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана - право жить на родной земле, в своем доме? Почему эти организации не прилагают никаких усилий для восстановления прав этих людей? Почему не печатают на страницах, сайтах мировых медиа статьи об этом? Почему не доводят до мировой общественности полную и достоверную информацию? Почему не оказывается должное давление в отношении агрессора? Мы знаем ответы на все эти вопросы и все должны знать, что основная причина - сила Азербайджана, укрепление Азербайджана, независимость Азербайджана и независимая политика Азербайджана", - сказала Первый вице-президент.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что на протяжении всех этих лет Азербайджанское государство своими силами предприняло все необходимые меры для решения проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, предприняло необходимые шаги, и результаты этого сегодня налицо.

"В нашей стране не осталось ни одного палаточного городка, было построено около ста современных жилых комплексов. Эти комплексы были обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Пятьдесят тысяч семей беженцев и переселенцев, в целом, 250 тысяч человек переселены в новые дома, новые квартиры. Четыреста тысяч беженцев и переселенцев были обеспечены новой работой. В целом, наше государство потратило более шести миллиардов манатов для реализации этих мероприятий. На нынешнем этапе должно быть улучшено положение наших соотечественников, временно поселившихся в других местах - в непригодных, недостроенных зданиях, общежитиях, пансионатах, детских садах.

На первом этапе должны быть переселены в новые квартиры люди, живущих в наиболее тяжелом положении. Затем последовательно должны быть улучшены жилищные условия других семей беженцев и вынужденных переселенцев. Для этого мы работаем и будем работать над этим. Я уверена, что Азербайджанское государство решит эту проблему за счет собственных сил", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева подчеркнула, что сегодня Азербайджан - это сильное и могущественное независимое государство.

"Мы проводим независимую политику. Сегодня Азербайджан является государством, говорящим свое слово, отстаивающим свою позицию. По всей стране широко ведется созидательная работа. О модернизации Баку, красоте, чистоте, благоустройстве нашей столицы говорят не только в Азербайджане, но и за рубежом. Не только Баку, но и в каждом районе, в каждом регионе идет развитие. Строятся новые школы, больницы, спортивные комплексы, прокладываются дороги, проводится газификация, устраняются беспокоящие людей проблемы, открываются новые возможности. В последние годы в нашей стране проводится большая работа для развития туризма. И в этой сфере есть большой прогресс. Несколько дней назад глава государства принял участие в открытии ряда новых объектов, новых дорог в Шамахинском районе, ознакомился с вновь отстроенной туристической инфраструктурой в селе Демирчи. Посетил восстановленную в этом селе древнюю мечеть и дал все необходимые указания для прокладки новой, более короткой дороги, соединяющей село Демирчи с поселком Лагидж, протяженностью всего 22 километра. На предыдущей неделе на церемонии, посвященной 25-летнему юбилею Национального олимпийского комитета Президент подробно проинформировал об успехах нашей страны, достигнутых в области спорта. Я уверена, что все вы хорошо знаете об этом. Наш народ, наши спортсмены, также как и в других сферах, добились больших побед и в сфере спорта. В 2015 году мы с большим успехом провели первые Европейские игры. В этом году мы провели Игры исламской солидарности. На последних Олимпийских играх наши спортсмены завоевали 18 медалей, возвысили флаг Азербайджана. Таковы наши достижения. Наши достижения в этой сфере очень высоко оцениваются всей спортивной общественностью мира, и нашу страну ставят в пример", - сказала Первый вице-президент.

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