Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Положение о министерстве по налогам

2017-10-06 00:54 | www.trend.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве по налогам Азербайджанской Республики", утвержденный указом Президента от 29 марта 2001 года.

Согласно изменениям, в Положение добавлены пункты 9.9-2, 9.9-3 и 9.9-4 следующего содержания:

"9.9-2. В соответствии со статьей 77-1 Налогового Кодекса Азербайджанской Республики принимает решение о заблаговременном определении налоговых обязательств по операции, указанной в заявлении, с которым обратился налогоплательщик;

9.9-3. В соответствии со статьей 165.4 Налогового Кодекса Азербайджанской Республики, проводит регистрацию налогоплательщиков для осуществления продажи, при условии обеспечения возврата НДС во время торгового фестиваля, на основе обращения налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве продавца, снабжает их соответствующим программным обеспечением и техническим оборудованием;

9.9-4. Предоставляет физическим лицам, предусмотренным статьей 218.4.4 Налогового Кодекса Азербайджанской Республики "чек об оплате постоянной суммы по упрощенному налогу":

В пункте 9.10 слова "налоговой и коммерческой" заменены словами "налоговой, коммерческой и банковской".

Кроме того, были добавлены пункты 11.3-1, 11.3-2 и 11.10-1 следующего содержания:



"11.3-1. На основании международных договоров, участником которых является Азербайджанская Республика, предусматривающих обмен налоговыми и финансовыми данными, на электронных и (или) бумажных носителях требовать у лиц документы и сведения, вытекающие из требований этих договоров;



11.3-2. Получать на электронных и (или) бумажных носителях документы и сведения о финансовых операциях, осуществляемые в соответствии с международными договорами, участником которых является Азербайджанская Республика, предусматривающих ведение налогового мониторинга в финансовых институтах и в связи с этим обмен налоговыми и финансовыми данными с финансовыми институтами;



11.10-1. В ходе выездных налоговых проверок, в случае выявления схем уклонения от уплаты налогов, основной целью которых является получить налоговое преимущество, обеспечить подсчет налогов, процентов, финансовых санкций и административных штрафов, руководствуясь фактическими экономическими показателями;";



В пункте 11.14-1 после слов "начисление в государственный бюджет" добавить слова " или с целью обеспечения погашения долгов и процентов, финансовых санкций по начисленным налогам, продажа описанного имущества налогоплательщика на специализированных открытых аукционах".