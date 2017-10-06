Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан ждет справедливую реакцию не на словах, а на практике (версия 3)

2017-10-06 00:54 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Продолжающийся более 20 лет армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт стал тяжелейшей проблемой для Азербайджана, самой большой болью нашего народа. Об этом в четверг сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на церемонии предоставления квартир в трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района.

" В результате оккупационной политики соседней страны сотни тысяч наших соотечественников, покинув родные земли, свои края вынуждены вести жизнь беженцев и вынужденных переселенцев. Глава государства Ильхам Алиев, как в международных организациях, так и на двусторонних встречах, всегда вносил данный вопрос на повестку дня. Как вы знаете, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Ильхам Алиев вновь обратил внимание мировой общественности к этому вопросу. Он подчеркнул, что территории нашей страны все еще находятся под оккупацией, и более миллиона человек в Азербайджане вынуждены вести жизнь беженцев и вынужденных переселенцев. Долгие годы мы говорим свое правое слово с различных трибун и ждем справедливую реакцию не на словах, а на практике", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева с сожалением отметила, что двойные стандарты, применяемые в отношении Азербайджана, являются реальностью сегодняшнего дня.

"В мире функционирует множество организаций, защищающих права человека. Почему грубо нарушено самое основное право миллиона беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана - право на проживание на своей родной земле, в своем родном доме? Почему эти организации не прилагают никаких усилий для восстановления прав этих людей? Почему на страницах, сайтах мировых медиа не публикуются об этом статьи? Почему до мировой общественности не доводится подробная и достоверная информация? Почему не оказывают должного давления на страну-оккупанта? В то же время, как вы знаете, некоторыми силами, избравшими нашу страну мишенью, очень широко развернута клеветническая кампания. Некоторые структуры, некоторые силы неустанно работают в этой области. Мы знаем ответы на все эти вопросы, и все должны знать, что основной причиной являются сила Азербайджана, укрепление Азербайджана, независимость Азербайджана и независимая политика Азербайджана", - сказала Первый вице-президент.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что на протяжении всех этих лет Азербайджанское государство собственными силами осуществило все необходимые меры для решения проблем, с которыми столкнулись наши соотечественники, предприняло необходимые шаги и результаты сегодня налицо.

"В нашей стране не осталось ни одного палаточного лагеря, возведено около ста современных жилых комплексов. Эти комплексы обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Пятьдесят тысяч семей беженцев и вынужденных переселенцев, в целом 250 тысяч людей переселены в новые дома, новые квартиры. Четыреста тысяч беженцев и вынужденных переселенцев обеспечены новой работой. Наше государство на реализацию этих мероприятий потратило в целом более шести миллиардов манатов. На нынешнем этапе необходимо улучшить условия наших соотечественников, временно размещенных в других местах, - в непригодных, недостроенных зданиях, общежитиях, пансионатах, детских садах. На первом этапе нужно переселить в новые квартиры людей, живущих в наиболее тяжелых условиях. Затем последовательно следует улучшить условие жизни других беженцев и вынужденных переселенцев. Мы стараемся и будем стараться для этого. Уверена, что Азербайджанское государство решит эту проблему своими силами", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева подчеркнула, что сегодня Азербайджан - это сильное и могущественное независимое государство.

"У нас независимая политика. Азербайджан сегодня является государством, которое говорит свое веское слово, защищает свою позицию. По всей стране проводится широкая созидательная работа. О модернизации Баку, красоте, чистоте, благоустройстве нашей столицы говорят не только в Азербайджане, но и за рубежом. Развивается не только Баку, но и каждый район, каждый регион. Строятся новые школы, больницы, спортивные комплексы, прокладываются дороги, проводится газификация, устраняются вопросы, беспокоящие людей, открываются новые возможности. В последние годы в нашей стране проводится большая работа по развитию туризма. Есть большие подвижки и в этой области. Несколько дней назад глава нашего государства принял участие в открытии в Шамахинском районе нескольких новых объектов, новых дорог, ознакомился с реконструированной в селе Демирчи туристической инфраструктурой. Он посетил восстановленную в этом селе древнюю мечеть и дал все необходимые поручения для прокладки новой, более короткой дороги протяженностью всего 22 километра, соединяющей село Демирчи с поселком Лагидж. За неделю до этого на церемонии, посвященной 25-летнему юбилею Национального Олимпийского комитета, Президент подробно проинформировал об успехах нашей страны в области спорта. Я уверена, что вы все хорошо знаете это. Наш народ, наши спортсмены как во всех сферах, так и в области спорта завоевали большие победы. В 2015 году мы с большим успехом провели первые Европейские игры. Летом этого года мы провели Игры исламской солидарности. Наши спортсмены на последних Олимпийских играх завоевали 18 медалей, высоко подняли флаг Азербайджана. Это наши достижения. Наши успехи в этой области очень высоко оцениваются всей спортивной общественностью мира, и наша страна выступает в качестве примера", - сказала Первый вице-президент

Первый вице-президент Азербайджана напомнила, что ранее в Баку состоялась церемония подписания нового этапа "Контракта века".

"Продление этого контракта придаст сильный импульс всестороннему развитию нашей страны. Что это означает? Это означает то, что будет создана новая инфраструктура, открыты новые рабочие места, в нашу страну поступят новые инвестиции, вновь будут устранены проблемы, беспокоящие людей. Одним словом, сегодня Азербайджан продвигается по пути развития и прогресса. Наша независимая политика будет продолжена. Мы видим свои достижения, осознаем свою мощь. Мы также должны хорошо понять, что если наши друзья, наши партнеры радуются нашим успехам, то наши враги вовсе не радуются и прибегают к всяким грязным делам. Однако мы не боимся этого. Мы идем своим путем. Еще раз хочу отметить, что для Президента Азербайджана Ильхама Алиева интересы Азербайджана и азербайджанского народа превыше всего, и мы не свернем с этого пути. В то же время мы хорошо знаем о существующих проблемах, нерешенных вопросах и, чтобы их устранить работаем и будем работать в полную силу. Я уверена, что мы добьемся всех наших желаний. Так как для этого имеются все факторы – независимая политика, добрые намерения, экономический потенциал и, самое главное, вера и поддержка народа. Еще раз говорю, что при вашей поддержке и при помощи Аллаха мы осуществим все наши желания", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана напомнила, что в мае этого года близ поселка Локбатан Гарадагского района был заложен фундамент нового жилого комплекса.

"В эти дни там продолжаются строительные работы. Жилой комплекс будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Наряду с жилыми зданиями, там строится детский сад, школа, в следующем году будут сданы в пользование семей и вынужденных переселенцев 1026 новых, полностью отремонтированных квартир. В июне этого года, 214 семей, проживающих в находящемся в очень плохом состоянии пансионате в поселке Шувелян Хазарского района и в недостроенном здании в Хатаинском районе, были переселены в новые, полностью отремонтированные дома в поселках Мехтиабад и Масазыр. А сегодня мы переселяем в полностью отремонтированные квартиры в новых зданиях в поселке Масазыр Абшеронского района 210 семей, в полностью отремонтированные квартиры в здании, построенном в поселке Рамана Сабунчинского района, 50 семей, в полностью отремонтированные квартиры в новом здании в Хатаинском районе 465 семей. В целом, это означает улучшение условий жизни 725 семей. Дорогие соотечественники, дорогие члены семей беженцев и вынужденных переселенцев. Долгие годы вы жили в очень тяжелых условиях, сталкивались с трудностями. Несмотря на это вы принимали участие во всех созидательных процессах, идущих в нашей стране, вносили свой вклад. Вы вырастили, воспитали своих детей. Пользуясь случаем, еще раз приношу вам свое глубокое уважение и любовь. Сегодня в вашей жизни наступает новый этап. Вы переезжаете в новые квартиры, новые дома. Я хочу, чтобы в этих домах ваша жизнь была светлой и счастливой. Моя самая большая мечта – уверена, что это является самой большой мечтой каждого азербайджанца, - чтобы на наших родных землях, на освобожденных от оккупации наших землях, в новых квартирах, построенных и благоустроенных Азербайджанским государством, мы вместе участвовали в свадебных церемониях ваших детей, внуков, правнуков. Большое спасибо", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.