Германия и Англия досрочно квалифицировалась на ЧМ-2018

2017-10-06 01:00 | www.oxu.az | 3

Сборная Германии одержала крупную победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.

Как передает Oxu.Az, забитыми мячами в составе команды Германии отметились Себастьян Руди (2-я минута), Сандро Вагнер (21) и Йозуа Киммих (86), за хозяев отличился Джош Мадженнис (90). В других матчах группы C сборная Чехии обыграла команду Азербайджана со счетом 2:1, норвежцы разгромили представителей Сан-Марино - 8:0.

В свою очередь, сборная Англии выиграла на своем поле у Словении, вырвав победу на четвертой компенсированной к второму тайму минуте. Теперь у англичан в группе F 23 очка, что на шесть больше, чем у идущей второй команды Шотландии.

Таким образом, помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.

C.Б.

