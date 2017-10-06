I вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева: "Наши враги прибегают к всяким грязным делам"

2017-10-06 01:11 | www.apa.az | 5

«Азербайджан сегодня - сильное и могущественное независимое государство. У нас независимая политика. Азербайджан сегодня является государством, которое говорит свое веское слово, защищает свою позицию».

Как передает АПА, об этом заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе выступления на церемонии предоставления квартир вынужденным переселенцам в поселке Масазыр Абшеронского района.

Мехрибан Алиева отметила, что сегодня Азербайджан продвигается по пути развития и прогресса: «Наша независимая политика будет продолжена. Мы видим свои достижения, осознаем свою мощь. Мы также должны хорошо понять, что если наши друзья, наши партнеры радуются нашим успехам, то наши враги вовсе не радуются и прибегают к всяким грязным делам. Однако мы не боимся этого. Мы идем своим путем. Еще раз хочу отметить, что для президента Азербайджана Ильхама Алиева интересы Азербайджана и азербайджанского народа превыше всего, и мы не свернем с этого пути».

«В то же время мы хорошо знаем о существующих проблемах, нерешенных вопросах и, чтобы их устранить работаем и будем работать в полную силу. Я уверена, что мы добьемся всех наших желаний. Так как для этого имеются все факторы – независимая политика, добрые намерения, экономический потенциал и, самое главное, вера и поддержка народа. Еще раз говорю, что при вашей поддержке и при помощи Аллаха мы осуществим все наши желания», - отметила первый вице-президент Азербайджана.