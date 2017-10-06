Японская журналистка заработалась и умерла

2017-10-06 01:33 | www.oxu.az | 4

Японский телеканал NHK признал, что в 2013 году его журналистка умерла из-за внушительных переработок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает The Japan Times.

Согласно результатам расследования трудовой инспекции, Мива Садо (Miwa Sado) проработала 159 часов сверхурочно, при этом в течение месяца получила только два выходных. Инцидент случился в 2013 году в момент освещения выборов в Столичную ассамблею Токио и Палату Советников. Женщина умерла в 31 год спустя три дня после окончания выборов.

Один из сотрудников NHK рассказал, что смерть сотрудницы стала хорошей демонстрацией того, как работники телекомпании работают в период выборов. Кроме того, он пояснил, что многие намеренно перерабатывают в попытке доказать свою профпригодность.

В NHK признались, что стараются следить за тем, чтобы сотрудники не злоупотребляли с провождением времени на работе, но контроль является недостаточно жестким.

С.Б.

