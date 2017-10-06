В Масазыре вынужденным переселенцам предоставили новые квартиры – ФОТО

2017-10-06 02:05 | www.oxu.az | 5

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии предоставления квартир в трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как передает Oxu.Az, заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал первого вице-президента о проделанной работе.

Было сообщено, что эти здания построены в рамках проекта «Обеспечение новыми квартирами семей вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном состоянии». Все квартиры отремонтированы на современном уровне, обеспечены необходимым оборудованием, а также газом, водой и электроэнергией. Во дворах зданий проведена обширная работа по благоустроству и созиданию, заложены полосы озеленения.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Затем первый вице-президент Азербайджана ознакомилась с условиями, созданными в квартирах.

C.Б.

