В Сирии за неделю ВКС России уничтожили почти полторы тысячи объектов террористов

2017-10-06 02:05 | www.trend.az | 5

Воздушно-космические силы России за неделю в Сирии совершили около 500 боевых вылетов, уничтожили почти 1,4 тысячи объектов террористов, свидетельствую данные инфографики, опубликованной в газете "Красная звезда" - официального печатного органа Минобороны России, передает РИА Новости.

Согласно инфографике, самолеты российских ВКС за минувшую неделю совершили почти 500 боевых вылетов в Сирии. Более 129 объектов боевиков были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов, беспилотники свыше 190 раз вылетали на разведку.



Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.