Трамп объявит об аннулировании ядерной сделки с Ираном

2017-10-06 02:35 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Как сообщили люди, получившие в четверг информацию на специальном брифинге по стратегии Белого дома по Ирану, президент Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном", - отмечает издание. По его информации, глава государства считает, что она "не отвечает национальным интересам США».

Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.

C.Б.

