Правительство Великобритании опровергло слухи о скорой отставке Мэй

2017-10-06 03:01 | www.trend.az | 5

Глава канцелярии британского правительства Дэмиан Грин и несколько министров в ответ на очередные слухи заявили, что Тереза Мэй не собирается покидать пост премьер-министра, передает РИА Новости.

Ранее источник в Консервативной партии сообщал РИА Новости, что окружение Мэй в ближайшее время может вынудить ее уйти в отставку. По его данным, это связано с целым рядом причин, в том числе с утратой партией абсолютного большинства в парламенте после инициированных Мэй выборов и с буксующими переговорами по Brexit.

Последней каплей для многих, по словам источника, стало выступление Мэй на съезде Консервативной партии в минувшую среду. Речь сначала была прервана пранкером, который пытался как бы от лица главы МИД Бориса Джонсона вручить Мэй анкету P45, заполняемую при увольнении. Затем у Мэй стал садиться голос, и приступы кашля едва позволили ей завершить выступление. Как отмечал источник, очевидная слабость премьера стала причиной появления нескольких противоборствующих групп.

"Я знаю, что она так же, как и прежде, намерена продолжать работу, считает это своим долгом, она продолжит и добьется успеха правительства", - сказал журналистам глава канцелярии британского правительства Грин. Министр внутренних дел страны Амбер Радд, которую, несмотря на ее близость Мэй, называют возможным кандидатом на пост премьера, опубликовала в газете Telegraph колонку под красноречивым названием "Тереза Мэй останется премьером и сделает дело". В поддержку Мэй выступил канцлер страны Филип Хаммонд и министр здравоохранения Джереми Хант.