Трамп намерен аннулировать ядерную сделку с Ираном

2017-10-06 03:42 | www.apa.az | 4

Американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, американский лидер полагает, что соглашение «не отвечает национальным интересам США».

Ожидается, что Трамп 12 октября выступит с речью, в ходе которой он изложит стратегию борьбы с государством, по его словам, виновным в терроризме и нестабильности на всём Ближнем Востоке.

Отмечается, что подобные меры могут привести к началу процесса возобновления отменённых в связи с достижением соглашения в 2015 году санкций против Ирана.

Ранее Дональд Трамп выразил сомнения по поводу эффективности ядерного соглашения с Ираном.