В Японии отец семейства сжег жену и пятерых детей в квартире

2017-10-06 04:59 | www.trend.az | 5

Мать и пятеро детей погибли в результате поджога в жилом доме в Японии, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TBS.

Трагический случай произошел в городе Хитати префектуры Ибараки.

По данным TBS, мужчина в возрасте до сорока явился в полицию, назвал себя отцом погибших и признался, что он устроил поджог.

"Я устроил поджог в доме", - признался он.

Полиция и пожарные сообщили, что пожар произошел на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати.

В квартире проживали семеро - пять детей от трех до 11 лет и двое их родителей, уточняет TBS.

По данным телеканала, огонь был быстро потушен, и на месте возгорания были обнаружены тела пятерых человек. Старшая 11-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и там же скончалась.