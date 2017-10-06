В мире за 2016 год в конфликтах погибли или пострадали восемь тысяч детей

2017-10-06 05:50 | www.apa.az | 5

Более 8 тысяч детей погибли или получили ранения в ходе различных вооруженных конфликтов в мире в прошлом году. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в частности, в ходе конфликта в Афганистане в прошлом году погибли или были изувечены 3512 детей, в Сирии — 1915, а в Йемене — 1340.

Ранее ООН внесла возглавляемую Саудовской Аравией коалицию по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в список организаций, причастных к убийствам и причинении увечий детям в ходе конфликта в Йемене. В "черный список" также попали хуситы, представители правительственных сил Йемена и проправительственные повстанцы, а также члены "Аль-Каиды".